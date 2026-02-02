Не ходете до водопад "Скакавица", падат ледени късове. Това предупреждение отправиха към туристите от Национален парк "Рила". От Дирекцията на парка уведомяват посетителите в района на водопад „Скакавица", че е налице потенциална опасност от падащи ледени късове, породени от повишените дневни температури.

"Препоръчваме да се избягва посещението на водопада и пребиваването в непосредствена близост до него!

Остава лавинната опасност във високата част на планината!", апелират от парка.