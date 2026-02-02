ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България е успяла да задържи дефицита до 6,8 млрд....

Не ходете до водопад "Скакавица", падат ледени късове

Не ходете до водопад "Скакавица", падат ледени късове. Това предупреждение отправиха към туристите от Национален парк "Рила". От Дирекцията на парка уведомяват посетителите в района на водопад „Скакавица", че е налице потенциална опасност от падащи ледени късове, породени от повишените дневни температури.
"Препоръчваме да се избягва посещението на водопада и пребиваването в непосредствена близост до него!
Остава лавинната опасност във високата част на планината!", апелират от парка.

