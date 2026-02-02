ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха за 72 часа мъжа, обвинен за убийството на приятелката си с брадва

СНИМКА: Pixabay

Окръжната прокуратура в Плевен задържа за срок до 72 часа 70-годишен мъж, обвинен, че умишлено е умъртвил жената, с която живеят на семейни начала, съобщиха от прокуратурата.

Сигнал за престъплението е получен вчера в 11:04 часа. В хода на разследването е установено, че 70-годишният е нанесъл няколко удара с брадва в областта на главата на 68-годишната жена. В резултат на получените травми тя е починала, съобщава БТА. 

Извършен е оглед на местопроизшествието, където е открита и иззета брадвата. Назначена е съдебно-психиатрична експертиза на мъжа, която да установи дали той е бил вменяем при извършване на престъплението, допълват от прокуратурата. 

70-годишният е привлечен по обвинение за убийство. За това престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода от десет до двадесет години.

Предстои внасяне на искане в Окръжния съд в Плевен за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража. Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжна прокуратура – Плевен от разследващ полицай от Областната дирекция на МВР. 

СНИМКА: Pixabay

