Първолаците ще учат как да общуват безопасно с непознати, още в 6-и клас – начини за контрацепция

- Обхваща от 1-и до 10-и клас
- Най-малките ще учат, че тялото им е неприкосновено, както и за хигиената на очите при работа с екрани
- Сред темите за гимназистите са родителство, емоционална интелигентност, как влияят хранителните добавки
- Разговорът за рисковете от дрогата и алкохола започва от началния курс
Първокласниците да се научат как да общуват безопасно с непознати хора, петокласниците да знаят какви рискове крие електронната среда, а гимназистите - за личните здравословни избори.
Това са част от темите, заложени в концептуалната рамка на дейностите по промоция, превенция и профилактика сред учениците от 1-ви до 10-и клас. Здравното министерство публикува проекта в портала за обществени консултации, обсъждането му ще продължи до 2 март.
Не става дума за въвеждане на нов предмет,
няма да се променят и учебните планове, уточняват от ведомството. Концепцията за часовете по здравно образование е разработена в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост и е съгласувана с Министерството на образованието.
Училищни директори и образователни експерти пък обясниха, че в часовете на класа се засягат много от тези чувствителни теми, други влизат като част от обучението по основни предмети като биология, философия и пр.
Сега се въвежда поетапен и възрастово съобразен подход към здравното образование, съобщават от МЗ защо са съставили концептуалната рамка. Тя обхваща 3 образователни етапа - начален, прогимназиален и първи гимназиален.
В началния етап на училищното образование децата трябва да формират основни компетенции, свързани със здравословния начин на живот. Ще се обърне внимание на физическото развитие, хигиената, храненето, психичното здраве и личностното развитие, превенцията на употребата на психоактивни вещества (ПАВ), както и
основни умения за оказване на първа помощ
Децата ще учат как да поддържат личната си хигиена, като се фокусират върху чистотата на ръцете, тялото и облеклото, както и на работното място в училище и у дома. Затова темите за най-малките са свързани с опасностите за здравето вкъщи и в училище и как да се справят с травми и наранявания.
Ще ги учат и как да се защитят от рискове - запознаване с концепцията за неприкосновеност на тялото и безопасно поведение при общуване с непознати.
Във втори клас сред основните хигиенни правила, които ще усвояват децата, вече влизат грижата за очите при работа с екрани, четене и писане. Както и
кои са здравословните и кои - вредните храни,
колко е важен личният избор при подбора на това, което ядем.
На тази възраст вече ще им се разказва за рисковете от
употребата на алкохол, тютюн и лекарства в
семейството, както и за взаимоотношенията между момчета и момичета.
В трети клас вече ще научат за основните органи на човешкото тяло и тяхната функция, както и последствията от недостатъчното движение. Хигиената на зъбите, венците и устната кухина става важна част от обучението. Децата ще усвояват правилна стойка на тялото, продължават темите за вредата от тютюна и алкохола, като се засягат и енергийните напитки.
Сред темите е и как да изразяват чувствата си и да се справят с агресията.
Как да съчетават физическото и умственото натоварване с почивка и сън и какви са заплахите за здравето от замърсяването на околната среда ще учат четвъртокласниците. Специално внимание ще се обръща на това
как да се справят с негативните емоции
и да устояват на натиск от връстници, особено за употреба на ПАВ.
В прогимназиалния етап акцентът е върху физическото развитие, личната хигиена, храненето, психичното, сексуалното и репродуктивното здраве, превенцията на употребата на психотропни вещества. Обсъждат се теми като приятелство, любов и влюбване, безопасност и новите предизвикателства в дигиталната среда.
В 5-и клас към обичайните теми за личната хигиена, храненето и спорта влизат и първите физически и емоционални промени в периода на порастване. Поставя се началото на знанията за анатомията, репродуктивните процеси и др.
Въвеждат се теми за общуването, комуникативните умения и разпознаването на
рискове в електронната среда
Освен това учениците ще се запознаят с функциите на витамините и минералите.
В 6-и клас вниманието се насочва към опорно-двигателния апарат, въздействието на околната среда върху нервната система, моделите на хранене и подготовката на храна. Учениците развиват положителна самооценка, научават се да разпознават видовете агресия и да реагират адекватно. Още по-активно с 12-годишните ще се говори за употребата на психоактивни вещества и друго подобно рисково поведение, както и за различните методи за контрацепция.
Според заложеното в концепцията повече внимание при шестокласниците ще се отделя на груповия натиск, приемането на личностните различия и ролята на емоциите в поведението.
В 7-и клас темите се надграждат със създаване на двигателен режим, критично мислене при вземане на решения и формиране на лични цели.
Подробно се разглеждат зависимости и начините за оказване на подкрепа, включително
разпознаване на сексуално насилие
и трафик. Развиват се познания по теми, свързани с човешката сексуалност и изграждането на здравословни взаимоотношения. Във фокус попадат и рисковете от медийната и виртуалната среда.
В часовете по здравно образование осмокласниците ще се запознаят с влиянието на хранителните добавки, вредните вещества и спорта върху физическото развитие. Разговорите за психичното здраве трябва да включват осъзнаване на личните потребности,
справяне със стрес
и изграждане на умения като екипна работа, увереност и решаване на конфликти. Ще се преподават и основи на отговорно сексуално поведение.
В 9-и клас ще се разглеждат промените в процеса на растеж и личните здравословни избори. Особено внимание ще се отделя на въздействието на информационната среда и изкуствения интелект. Ще се обсъждат теми като интимност, партньорство, емоционална интелигентност и справяне с насилие.
В 10-и клас според здравното министерство ще е адекватно с учениците да се обсъждат отношенията в семейството, родителството и сексуалното насилие.
С 16-годишните
ще се водят повече разговори за индивидуалните, семейните и културните различия
в храненето и начина на живот, както и за личните избори, свързани с външен вид и здраве.