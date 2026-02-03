Първолаците ще учат как да общуват безопасно с непознати, още в 6-и клас – начини за контрацепция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Обхваща от 1-и до 10-и клас

Най-малките ще учат, че тялото им е неприкосновено, както и за хигиената на очите при работа с екрани

Сред темите за гимназистите са родителство, емоционална интелигентност, как влияят хранителните добавки

Разговорът за рисковете от дрогата и алкохола започва от началния курс

Първокласниците да се научат как да общуват безопасно с непознати хора, петокласниците да знаят какви рискове крие електронната среда, а гимназистите - за личните здравословни избори.

Това са част от темите, заложени в концептуалната рамка на дейностите по промоция, превенция и профилактика сред учениците от 1-ви до 10-и клас. Здравното министерство публикува проекта в портала за обществени консултации, обсъждането му ще продължи до 2 март.

Не става дума за въвеждане на нов предмет,

няма да се променят и учебните планове, уточняват от ведомството. Концепцията за часовете по здравно образование е разработена в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост и е съгласувана с Министерството на образованието.

Училищни директори и образователни експерти пък обясниха, че в часовете на класа се засягат много от тези чувствителни теми, други влизат като част от обучението по основни предмети като биология, философия и пр.

Сега се въвежда поетапен и възрастово съобразен подход към здравното образование, съобщават от МЗ защо са съставили концептуалната рамка. Тя обхваща 3 образователни етапа - начален, прогимназиален и първи гимназиален.

В началния етап на училищното образование децата трябва да формират основни компетенции, свързани със здравословния начин на живот. Ще се обърне внимание на физическото развитие, хигиената, храненето, психичното здраве и личностното развитие, превенцията на употребата на психоактивни вещества (ПАВ), както и

основни умения за оказване на първа помощ

Децата ще учат как да поддържат личната си хигиена, като се фокусират върху чистотата на ръцете, тялото и облеклото, както и на работното място в училище и у дома. Затова темите за най-малките са свързани с опасностите за здравето вкъщи и в училище и как да се справят с травми и наранявания.

Ще ги учат и как да се защитят от рискове - запознаване с концепцията за неприкосновеност на тялото и безопасно поведение при общуване с непознати.

Във втори клас сред основните хигиенни правила, които ще усвояват децата, вече влизат грижата за очите при работа с екрани, четене и писане. Както и

кои са здравословните и кои - вредните храни,

колко е важен личният избор при подбора на това, което ядем.

На тази възраст вече ще им се разказва за рисковете от

употребата на алкохол, тютюн и лекарства в

семейството, както и за взаимоотношенията между момчета и момичета.

В трети клас вече ще научат за основните органи на човешкото тяло и тяхната функция, както и последствията от недостатъчното движение. Хигиената на зъбите, венците и устната кухина става важна част от обучението. Децата ще усвояват правилна стойка на тялото, продължават темите за вредата от тютюна и алкохола, като се засягат и енергийните напитки.

Сред темите е и как да изразяват чувствата си и да се справят с агресията.

Как да съчетават физическото и умственото натоварване с почивка и сън и какви са заплахите за здравето от замърсяването на околната среда ще учат четвъртокласниците. Специално внимание ще се обръща на това

как да се справят с негативните емоции

и да устояват на натиск от връстници, особено за употреба на ПАВ.

В прогимназиалния етап акцентът е върху физическото развитие, личната хигиена, храненето, психичното, сексуалното и репродуктивното здраве, превенцията на употребата на психотропни вещества. Обсъждат се теми като приятелство, любов и влюбване, безопасност и новите предизвикателства в дигиталната среда.

В 5-и клас към обичайните теми за личната хигиена, храненето и спорта влизат и първите физически и емоционални промени в периода на порастване. Поставя се началото на знанията за анатомията, репродуктивните процеси и др.

Въвеждат се теми за общуването, комуникативните умения и разпознаването на

рискове в електронната среда

Освен това учениците ще се запознаят с функциите на витамините и минералите.

В 6-и клас вниманието се насочва към опорно-двигателния апарат, въздействието на околната среда върху нервната система, моделите на хранене и подготовката на храна. Учениците развиват положителна самооценка, научават се да разпознават видовете агресия и да реагират адекватно. Още по-активно с 12-годишните ще се говори за употребата на психоактивни вещества и друго подобно рисково поведение, както и за различните методи за контрацепция.

Според заложеното в концепцията повече внимание при шестокласниците ще се отделя на груповия натиск, приемането на личностните различия и ролята на емоциите в поведението.

В 7-и клас темите се надграждат със създаване на двигателен режим, критично мислене при вземане на решения и формиране на лични цели.

Подробно се разглеждат зависимости и начините за оказване на подкрепа, включително

разпознаване на сексуално насилие

и трафик. Развиват се познания по теми, свързани с човешката сексуалност и изграждането на здравословни взаимоотношения. Във фокус попадат и рисковете от медийната и виртуалната среда. Как да се справят с травми и наранявания ще учат децата в часовете по здравно образование. Снимка: 24 часа

В часовете по здравно образование осмокласниците ще се запознаят с влиянието на хранителните добавки, вредните вещества и спорта върху физическото развитие. Разговорите за психичното здраве трябва да включват осъзнаване на личните потребности,

справяне със стрес

и изграждане на умения като екипна работа, увереност и решаване на конфликти. Ще се преподават и основи на отговорно сексуално поведение.

В 9-и клас ще се разглеждат промените в процеса на растеж и личните здравословни избори. Особено внимание ще се отделя на въздействието на информационната среда и изкуствения интелект. Ще се обсъждат теми като интимност, партньорство, емоционална интелигентност и справяне с насилие.

В 10-и клас според здравното министерство ще е адекватно с учениците да се обсъждат отношенията в семейството, родителството и сексуалното насилие.

С 16-годишните

ще се водят повече разговори за индивидуалните, семейните и културните различия

в храненето и начина на живот, както и за личните избори, свързани с външен вид и здраве.