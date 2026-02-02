Втори козметичен салон в Бургас снимал голи жени със скрита камера (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От прокуратурата и полицията в града са поискали помощ от ФБР и Интерпол за премахване на кадрите от порносайтовете

Втори козметичен салон, който е снимал клиенти със скрита камера по време на лазерни епилации, е разкрит в Бургас. Това се разбра от изтекли голи снимки в порносайтове, на които се натъкнали потърпевши.

Разкрасителното студио е в кв. "Меден рудник". Полицията вчера започна проверки в него по сигнали на бургазлийки. Голите снимки там са правени в помещение за лазерна епилация, където им се е налагало да се събличат за процедурите.

Най-малкият клиент на салона е непълнолетно момиче на 15 г.,

сред заснетите посетители имало и бременна жена. Последните качени голи снимки в интернет били от януари тази година.

По непотвърдена информация видеозаснемането в салона е вървяло от 2020 г.

До късния следобед в понеделник нямаше задържано лице по случая. Собственичката не бе открита за коментар. Според районния прокурор Мария Маркова проверката била разпоредена в спешен порядък, след като получили сигналите от потърпевши в неделя вечерта.

Преди седмица сигнали за голи снимки постъпиха от друг салон в центъра на града, който отприщи акцията на прокуратурата и униформените.

"Предстои да проучим дали има връзка между двете студиа и кое е лицето, което генерира кадрите с интимно съдържание", обясни прокурор Маркова.

От прокуратурата и полицията в Бургас са поискали от ФБР и Интерпол съдействие за сваляне на голите снимки от порносайтовете. Това се налагало заради международния характер на интернет мрежата, в която са публикувани, обясниха от държавното обвинение. Засега няма яснота колко кадри с жени от двата козметични салона са попаднали в интернет, но са предполага, че са стотици.

Сред заснетите в салоните за красота има съдийка, прокурор, служители на НАП, общински съветник, дъщери на бивш областен управител и журналисти. И в двата случая обяснението за камерите е: съображения за сигурност срещу кражби, а за наличието им в помещенията клиентите подписвали протокол за информирано съгласие.

Клиповете с голи жени в помещенията за разкрасяване

били качвани в интернет от 2020 г.

Проверяващите засекли над 10 платени сайта, в които са се видели потърпевшите, които ще се окажат стотици.

Затвор до една година и глоба от 1000 до 3000 лв. предвижда законът за разпространение на порнографски материали.

"Законът за защита на личните данни е другият нормативен акт, който гарантира неприкосновеност на личните данни.

Съществува европейски регламент за защита на личните данни, има текст и в българската конституция, и в Наказателния кодекс, чието нарушаване е въздигнато в престъпление", коментира адвокатът на потърпевши жени Росен Диев. Според него под прикритието на законния бизнес с епилацията се е извършвала незаконна дейност с разпространение на голи снимки в платените порносайтове.

"Предполагам, че тези клипове на най-различни хора са гледани десетки или стотици хиляди пъти. И всеки може да си направи елементарната сметка, ако те са заплащани по 30 евро - за какви суми става въпрос от тази незаконна дейност, които са акумулирали виновните лица", заяви адвокат Диев.

Междувременно Златина Симеонова, собственичка на първия лазерно-естетичен център "Тифани", от който изтекоха голи снимки в интернет, излезе с официално

обръщение, че приема клиенти със старото работно време

и благодари на всички за "оказаната огромна подкрепа". Според нея написаното за студиото било фалшиви новини в жълтите медии. Симеонова отрича центърът да е затворен и да разпродава оборудването си.