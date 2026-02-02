10 месеца преди изборите за президент в БСП категорични: издигат Илияна Йотова (Обзор)

Тя стартира консултациите с партиите, преди да назначи служебния премиер

БСП ще издигне Илияна Йотова за президент на предстоящите през ноември избори. Това обяви младият соцдепутат Атанас Атанасов в понеделник.

“След по-малко от година нашият президент Илияна Йотова ще има нужда от силна БСП, която да я издигне и избере за президент. Имаме морален дълг към нея и исторически дълг към българското общество”, каза Атанасов пред БНР.

Всъщност с името на първата жена президент, която довършва мандата на Румен Радев след безпрецедентното му оттегляне, той влезе в партийната полемика в навечерието на червения конгрес. Тази събота БСП решава да смени ли лидера си, а сред кандидатите е водачът на младежите социалисти и колега на Атанасов в парламента - Габриел Вълков.

“Много е рано да говорим за кандидата за президент”, каза обаче евродепутатът Кристиан Вигенин в неделя, който иначе също заяви подкрепата си Вълков да оглави БСП. “Илияна Йотова трябва първо да влезе убедително в ролята на президент, първите ѝ стъпки са обнадеждаващи и я поздравявам”, обясни Вигенин. Бе категоричен, че ако се кандидатира, партията би я подкрепила. Но не уточни под каква форма ще стане.

Важно е Йотова да запази независимия си образ и да изгради визията какво е една жена да бъде президент, коментира още Вигенин.

Което тя вече направи с първите си стъпки - слезе 10 пъти на входа на “Дондуков” 2, за да посрещне кадидатите за служебен премиер от “домовата книга”. Показа уважение към институциите и личностите, които ги представляват. И за първи път половината от тях приеха: подуправителят на БНБ Андрей Гюров, зам.-омбудсманът Мария Филипова, шефът на Сметната палата Димитър Главчев и заместничките му Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Преди да направи избора си, Йотова кани и представители на всички парламентарни партии. Целта ѝ - да има максимална подкрепа за служебния кабинет. Срещите стартират във вторник, когато при президента отиват последователно ГЕРБ и ПП-ДБ.