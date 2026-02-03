Ремонтират за 17,5 млн. двигателите на старите МиГ-29

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Поддръжката на съветските самолети струва 58 млн. евро за година, новите F-16 ще могат да ни пазят от 2028 г.

17,5 млн. евро за ремонт на двигателите на старите съветски МиГ-29 дава военното министерство. Обществената поръчка е публикувана на сайта му.

Тя е за основен или възстановителен ремонт на до 10 от двигателите на самолетите, което прави по около

1,8 млн. евро на двигател

С ДДС общата сума на поръчката стига до 21 млн. евро.

Последно ремонт на съветските самолети бе правен през 2023 г., когато се очакваше ресурсът им да изтече и България да се изправи пред невъзможност сама да пази небето си. Затова още от началото на 2022 г. военното ведомство преговаряше за нови двигатели или някой да ремонтира наличните. Проблемът бе, че след началото на войната с Украйна

Русия спря доставките на части

за руската и съветската военна техника за всички “неприятелски държави” (подпомагащи Украйна- б.а.), в това число и нашата. Отнеха и лицензите за право на ремонт на такава техника.

В крайна сметка МО подписа договор с полската държавна компания WZL. Бяха ремонтирани 6 двигателя, за което българските военни платиха 9,5 млн. евро без ДДС.

Сега изпълнителят на поръчката ще има срок от най-много 9 месеца. Едно от основните изисквания е

след ремонта двигателите да могат да работят добре близо 8 г.

Гаранционният срок трябва да е поне 12 месеца (или 100 летателни часа).

58,3 млн. евро са прогнозните разходи на военното министерство за поддръжката на съветските МиГ-29 и Су-25 за 2026 г., стана ясно от отговор на въпрос на депутата от ПП-ДБ Атанас Славов до министър Атанас Запрянов. В разчетите влизат разходите за персонал (заплати за целия личен състав в съответната база на ВВС), инфраструктура (вкл. ремонт и поддръжка в авиобазите извън проектите, свързани с вкарването в експлоатация на новите F-16), части и гориво.

Армията ни разполага с 15 МиГ-а, които все още покриват защитата на въздушното пространство над страната, тъй като новите американските самолети не са достигнали първоначална оперативна готовност. ВВС получиха и последните два F-16 по първия договор със САЩ в края на миналата година и вече имаме 8 модерни изтребителя, които обаче още не могат да дават бойни дежурства.

6 от новите F-16 са едноместни, а другите два - учебно -бойни. Те са приети на въоръжение и въведени в експлоатация, но продължава процесът по тяхното усвояване, обясни наскоро Запрянов. С тях вече се извършва летателна дейност, а пилотите продължават да се подготвят. За осморката американски машини трябват 32-ма подготвени пилоти: по двама за всеки самолет.

През октомври командирът на ВВС Николай Русев съобщи, че

обучените пилоти за F-16 са само двама,

оттогава не е съобщавано колко още има. Знае се, че тази година за обучение в САЩ трябва да заминат нови 7.

Пилотите на МиГ-29, които няма да преминат към новите изтребители, ще останат на щабни длъжности.

“До края на тази година амбицията на ВВС е пилотите да бъдат достатъчно натренирани, за да може да се мисли за

носене на бойно дежурство към 2028 г.”,

обясни Запрянов пред bTV в неделя вечерта.

На Богоявление той алармира, че заради приетия удължителен бюджет, с който не могат да се искат заеми, проектите за модернизация на армията ще бъдат поставени “на трупчета”. В редовния бюджет имаше заделени пари за втората партида F-16, като най-голямото плащане по този договор със САЩ трябваше да се направи тази година. МО обаче отложи плащането на 361 млн. евро за 2028 г.