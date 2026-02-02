16 нови майстори и калфи получиха занаятчийски тапии във Велико Търново

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

12 нови майстори и 4 калфи днес получиха във Велико Търново свидетелствата си по различни занаяти. Те удостоверяват положени изпити пред Регионалната камара на занаятчиите в следните занаяти: „Изработване на изделия от кожа", „Художествено плетиво", „Шивашки услуги", „Художествена обработка на кожа", „Изработване на художествена керамика", „Изработване на художествени тъкани", „Изработване на накити", „Грънчарство", „Фризьорство".

Занаятчийските тапии бяха връчени от кмета Даниел Панов, заместник-кмета Снежана Данева-Иванова и председателя на Регионалната камара на занаятчиите Галина Бартолова.

„Велико Търново е град, в който старинните български занаяти са живи. В творчеството на занаятчиите и в дюкяните на Самоводската чаршия традициите се опазват и предават напред", коментира Даниел Панов.

Той поздрави наградените калфи Кристиана Петкова, Гергана Цекова, Христина Петкова и Ивелина Вачева, както и новите майстори Адриан Косев, Хевес Кайън, Симона Павлова-Петкова, Гергана Стойнева, Нели Стоянова, Иванка Димитрова, Марина Бенкова, Надя Петрова, Петър Йорданов, Мария Игнатова, Ирена Йорданова и Боряна Борисова. Панов им пожела да опазват българските техники и със сръчността си да популяризират доброто име на Велико Търново.

Центърът по професионално обучение към Регионалната занаятчийска камара връчи и 9 свидетелства за трета степен на професионална квалификация за професия „Маникюр, педикюр и ноктопластика".