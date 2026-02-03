Всеки трети българин пътува за удоволствие поне веднъж в годината (Графика)

32,5% от българите над 15-годишна възраст, или всеки трети, е пътувал с цел туризъм в период от една година. Това сочат данни от Евростат за 2024 г. Така страната ни се нарежда на предпоследно място по този показател в целия Европейски съюз. По-малко пътуват за удоволствие само румънците - едва 27,7% от населението над 15-годишна възраст. Преди нас се нареждат италианците (38,7%), но разликата не е толкова значима.

Това е доста под средното за ЕС - 65,4% от европейските граждани са пътували с цел туризъм.

Най-високи дялове са отчетени в Нидерландия - внушителните 83,6% от населението е пътувало за удоволствие поне един път в годината. А челната тройка с малка разлика се допълва от Люксембург и Финландия - 83,1 и 83%.

