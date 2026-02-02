Министерството на културата: Остров „Св. св. Кирик и Юлита“ остава изцяло за културни и музейни функции

Остров „Св. св. Кирик и Юлита" остава изцяло за културни и музейни функции. Това съобщиха от министерството на културата на сайта си.

Ето какво още съобщават от културното министерство:

Остров „Св. св. Кирик и Юлита" е публична държавна собственост и от 2012 г. се управлява от Министерството на културата, поради факта, че е един от най-важните археологически и исторически обекти в страната, от първостепенно значение за наследството на Черно море като зона на културен обмен.

На него са открити най-старите известни до момента следи от гръцката поява в региона, в това число и останки от няколко езически храма от различни периоди.

През 2011 г. под ръководството на Министерството на културата е изработена цялостна концепция с характер на предпроектно проучване и планиране на бъдещите дейности. Екип от специалисти, начело с проф. Тодор Кръстев, изграждат цялостна визия за развитието на обекта като водеща дестинация с музей на Черноморските цивилизации и експониране на археологическите структури в паркова среда. В многобройните сгради на острова се предвижда да се разположат отделни експозиционни елементи, в това число и свързани с представяне на съвременно изкуство. Главната сграда на острова – Старото морско училище, се предвижда да стане и главна сграда на бъдещия музеен център. След продължителна пауза от 15 години в края на миналата 2025 година е започнат ремонтът на историческата сграда, като е сключен договор за конструктивно укрепване на стойност 1,87 млн. лв.

Като се отчете нарастващата роля на Центъра за подводна археология (ЦПА), второстепенен разпоредител с бюджет към Министерството на културата, в напреднала фаза за превръщането си в център от категория 2 на ЮНЕСКО (регионален), музейният комплекс ще се администрира именно от ЦПА, като подводното наследство и проучването му ще са централната тема на научната и музейна работа.

С оглед обезпечаването на туристическата дейност на острова и в целия район Министерският съвет взе решение за прехвърлянето на пристанищната зона на острова за управление от Министерството на транспорта – държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура". Решението е изготвено и съгласувано по надлежен ред, като е получено включително и положително становище от ЦПА. Съгласно българските закони и европейските регламенти пристанищната дейност на държавните пристанища у нас се организира и провежда от Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура" (чл.106б от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България). Културните институти, вкл. и ЦПА, нямат право да извършват такава дейност, нито Министерството на културата би могло да получи необходимото значително финансиране за такава задача.

Предстои възлагането за изработване на нов подробен устройствен план за регулация, който да включва цялостна концепция и комуникационно решение, градоустройствено решение, съобразено с основните културни функции на острова – музейни и изследователски, вкл. и с функциониращ туристически терминал. Съгласно принципите на цитираната концепция - единствено ще се ремонтира съществуващият сграден фонд и не се предвижда изграждането на нови обеми, а режимите за опазване са изцяло подчинени на философията и разпоредбите на Закона за културното наследство. Пристанищната зона, като обществена инфраструктура, ще осигурява пълен и непрекъснат публичен достъп до музейния комплекс по суша и вода, а корабът на ЦПА ще бъде с постоянно домуване на островните кейови съоръжения.