Всеки разбира у нас от служебни премиери и кой да пее на Евровизия - и сме готови да се хванем за гушите

Юри Велев в "Пресечна точка": Песимизмът и недоволството на българите трудно се мери

Понякога проучванията на общественото мнение са като пицата - всеки може да ги сготви бързо и по свой вкус, коментира Юри Велев, зам.-главен редактор на "24 часа" в студиото на "Пресечна точка" по Нова телевизия по повод европейско проучване на FSG Global, според което 63% от българите смятат, че страната отива в грешна посока на фона на много по-голям песимизъм в другите европейски страни.

Но пък цели 86% у нас са убедени, че политическата система не работи за хората и има нужда от реформиране. В същото време, припомни Юри Велев, проучване на "Тренд" от края на миналата година сочеше, че българите са двойно по-песимистични за 2026 г., отколкото са били преди година за 2025-а.

Очевидно песимизмът и недоволството на българите трудно се мери, заключи той. Нищо чудно, след като у нас, както се вижда, всеки е експерт по служебни премиери и по това кой да пее на Евровизия, и сме готови да се разделим и яростно да спорим за неща, за които би трябвало да имаме поне минимално съгласие.

В предаването участваха и медицинския специалист Калина Божилова и музикантът Дани Милев.