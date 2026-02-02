Трима горски рейнджъри застреляни до хижа в Стара планина (Обзор)

Постройката е изгоряла, разследващи чакаха с часове, за да влязат

По първоначални данни са с огнестрелни рани в главата

Мистериозно убийство на трима планински рейнджъри разследват МВР и Софийската окръжната прокуратура.

Труповете им са открити в понеделник по обяд до хижа “Петрохан” в Западна Стара планина. Простреляни са в главата, а постройката, която са обитавали, е опожарена. До късно в понеделник нямаше заподозрян за престъплението, а огледът на мястото се оказа с труден достъп заради снега. Първо полицаите не успяха да се качат без помощ до постройката в планината. След това изчакваха огледа на пожарникарите, за да влязат в безопасност.

Сигналът за опожарената хижа и мъртвите мъже е получен в МВР около 11,20 ч в понеделник. Обадила се жена, която намерила телата. Към мястото веднага тръгнали екипи на пожарната и полицията. “Предполагаме, че има газови бутилки, опасно е към момента за колегите да влязат вътре”, обясни шефът на ОД на МВР - София, Тихомир Ценов.

Телата не са овъглени, посочи още той. “Имаме три трупа. Става дума за убийство на повече от две лица”, каза окръжната прокурорка на София Христина Лулчева. Тя и Ценов говориха пред медии в 17 часа. Часове по-късно стана ясно, че тримата мъже имат огнестрелни рани в главата. Прокурорката обясни, че заради отдалечената локация на хижата няма свидетели на случилото се - нито преки, нито такива, които да са чули нещо. “Дали е имало изстрели, тепърва ще се установява”, каза тя. Допълни, че подлежи на установяване с какво са се занимавали тримата, както и каква дейност са извършвали в хижата, какво оръжие имат, законно ли е то.

Тепърва ще се установява дали става въпрос за двойно убийство и самоубийство, или тройно убийство. Тримата са били т. нар. планински рейнджъри. Те не са на държавна служба, а са част от неправителствената организация “Национална агенция за контрол на защитените територии”. “24 часа” се опита да се свърже с един от нейните основатели, но телефорът му бе изключен. Сдружението е част от европейската мрежа на рейнджърите. През 2022 г. са подписали споразумение за сътрудничество с Министерството на околната среда и водите. Имали са и сайт, който вече не работи. В стари публикации твърдят, че си сътрудничат със структури на МВР, местната власт, както и с европейската комисия и неправителствени организации в областта на зелените политики и опазването на околната среда и биоразнообразието.

Местни пък разказват, че се движели с огнестрелно оръжие, ползвали и дронове.