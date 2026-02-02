ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Река Чепеларска е замърсена с оборски тор и слама, изследват проби от водите ѝ

Валентин Хаджиев

Експертите са взели три проби от различни участъци на река Чепеларска след замърсяването. Снимки: Изпълнителна агенция по околна среда

Лабораторни анализи предстоят за водите на река Чепеларска, след като контролни органи установиха замърсяване със слама и оборски тор в района след село Хвойна. Сигналът е подаден до РИОСВ – Смолян и е насочен към Басейнова дирекция „Източнобеломорски район".

Установено е, че голямо количество оборски тор е изсипано в речното корито на река Чепеларска и в крайбрежно-заливаемата ивица в участък, граничещ с животновъдна ферма, в която се отглеждат над 200 животни – крави, телета и коне, и чийто представител също е участвал в проверката. Намалена е проводимостта на коритото на река Чепеларска и видимо има замърсяване в реката в този участък в резултат на отмиването с вода на оборския тор, който се намира в речното корито.

Експертите са взели три проби от различни участъци на реката, като са измерени и моментни показатели на водата. Предстоят детайлни лабораторни анализи по ключови екологични показатели, включително азотни и фосфорни съединения, кислороден режим и неразтворени вещества.

Резултатите от изследванията ще бъдат предоставени на компетентните органи, които ще преценят последващите мерки и евентуални санкции, съобщават от Изпълнителната агенция по околна среда.

