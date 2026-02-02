36-годишен потроши врата в болницата в Асеновград, договори пробация

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Струвала близо 500 лева

Мъж разби вратата на кабинета на завеждащия отделението по образна диагностика в болницата в Асеновград и договори да бъде наказан с пробация.

Това станало на 18 август 2024 г. Извършителят, който тогава бил на 35 години, унищожил противозаконно собственост на здравното заведение, чиято стойност е изчислена на близо 500 лева.

Той признал вината си и е сключил споразумение с прокуратурата, което е одобрено от Районния съд в Асеновград. Ще трябва да се регистрира по настоящ адрес за шест месеца и също за толкова време да се среща периодично с пробационен служител.

Виновникът за хулиганската проява ще плати и разноските по делото, които са 809, 55 евро.