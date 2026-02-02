ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Втори козметичен салон в Бургас снимал голи жени с...

Времето София  / -3°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22213006 www.24chasa.bg

36-годишен потроши врата в болницата в Асеновград, договори пробация

Мая Вакрилова

[email protected]

3424
Болницата в Асеновград

Струвала близо 500 лева

Мъж разби вратата на кабинета на завеждащия отделението по образна диагностика в болницата в Асеновград и договори да бъде наказан с пробация.

Това станало на 18 август 2024 г.  Извършителят, който тогава бил на 35 години,  унищожил противозаконно собственост на здравното заведение, чиято стойност е изчислена на близо 500 лева.

Той признал вината си и е сключил споразумение с прокуратурата, което е одобрено от Районния съд в Асеновград. Ще трябва да се регистрира по настоящ адрес за шест месеца и също за толкова време да се среща периодично с пробационен служител.

Виновникът за хулиганската проява ще плати и разноските по делото, които са 809, 55 евро.

Болницата в Асеновград

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)