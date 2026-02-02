“Отличникът” от килиите Брендо доказа - знае закона, за да излезе по-рано, но 60 дни преди пенсия “изгоря” шефът на затвора (Обзор)

Борислав Чорбански, който временно е махнат от поста, не е информирал дори шефа си в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"

Правосъдният министър разпореди проверка дали Евелин Банев отговаря на условията за предсрочно освобождаване

Два месеца преди да се пенсионира, директорът на Централния софийски затвор Борислав Чорбански е взел рисковано за финала на своята кариера решение - да подари свобода на най-съвестния и прилежен обитател в килиите.

Ако някой “информиран източник” от Софийския градски съд не бе споделил пред “Евроком”, че Евелин Банев, по-известен у нас и в чужбина като Брендо или още “кокаиновия крал”, вероятно тия дни 61-годишният най-прочут жител на Тополовград можеше и вече да е свободен.

Казусът изненада дори правосъдния министър Георги Георгиев, който след “гръмването” на новината разпореди проверка и временно отстрани Борислав Чорбански от шефския пост в най-големия български затвор, обаче показва и друго. Министър Георги Георгиев

Евелин Банев, който се предаде на българските власти през юли 2024 г., докато няколко държави го издирваха по света, е изучил съвестно българското законодателство. И най-вече член 437 в Наказателния кодекс в частта за предсрочното освобождаване на затворника и механизма, по който това може да се случи. Това е бил най-краткият път вероятно и по съвети на адвокатите му да стане отново свободен гражданин.

Когато човек с присъда лежи в килия и поиска предсрочно освобождаване, това може да се случи по два пътя с молба до съответния окръжен съд.

Единият е да го направят окръжният прокурор и директорът на затвора, а вторията е самият затворник да поиска свобода. И в двата случая това се придружава обаче със становище на директора дали и как се е поправил осъденият.

Според осведомени на няколко пъти е била искана неофициална информация през последните години за Брендо и неговото поведение зад решетките. Всеки път от Софийския затвор отговарят със суперлативи за прочутия свой обитател, определяйки го като “най-примерния”, “най-бързо поправилия се”. И дори неофициално оттам напомнят, че обикновено най-лошите момчета от улицата се превръщат в затвора в най-примерните хора. А Брендо освен пример е бил и авторитет за “колегите” в килиите.

Тези, които познават Борислав Чорбански, който повече от 5 години ръководел Централния софийски затвор, твърдят, че е добър професионалист и дори доста “прочути мафиоти” през последните години са лобирали за неговото отстраняване от поста. Затова и личното становище, което Чорбански изпраща до Софийския градски съд за предсрочното освобождаване на Брендо, е озадачило юридическата колегия у нас.

По закон министър Георги Георгиев няма право да уволни директора на затвора. Затова е и разпоредил проверка дали Чорбански е имал правни основания да поиска предсрочно освобождаване на Брендо. По НПК те са две - или да е излежал половината присъда, или, ако е в условията на опасен рецидив, да е излежал две трети от нея.

А в мотивите си шефът на затвора е написал, че Евелин Банев се е поправил, присъдата е изпълнила целите си, рискът от рецидив е среден до нисък, полага труд, отговорен е към поставените му задачи, има трайна и позитивна промяна.

Брендо излежава обща присъда от 10 г. и половина - у нас е осъден за пране на пари, а в Италия и Румъния за наркотрафик.

Банев се предаде сам през юли 2024 г., след като 7 години бе издирван от Интерпол с червена бюлетина. Той избяга през 2018-а, малко преди да го осъдят и у нас след Италия и Румъния. След като се предаде, съдът обедини трите му присъди и ги адаптира към българските закони.

Брендо вече е излежал половината от наказанието си. Освен година и половина в софийския затвор, той е лежал над 1 г. в ареста у нас и в Италия, където беше екстрадиран през 2013 г. заради разследването “Кокаинови крале”. Бил е задържан и в далечната 2007 г., бил е и с мярка “домашен арест”.

Всички тези периоди се приспадат от присъдата

от 10 г. и половина. Освен това зад решетките Брендо работил, което също стопява престоя му. От молбата на началника на затвора не става ясно какво точно се е трудил.

Условното предсрочно освобождаване става по сложна процедура. Първо комисия разглежда случая. Там участват полицай, социален работник, психолог, служител на затвора и още няколко длъжностни лица. Всички дават становища. При внасянето на молбата в съда участва прокурор, който най-често не е съгласен.

Евелин Банев остана последният зад решетките от бандата “Кокаинови крале”. С него в Италия бяха осъдени още няколко българи и отдавна са на свобода. Най-приближените му от групата за международен трафик Матей Боев и Тинко Гарев също бяха пуснати предсрочно още докато Брендо се издирваше с Интерпол.

Брендо вече няма висящи дела освен едно гражданско - на комисията за отнемане на незаконно имущество, която претендира за 22 млн. лв. от него и членове на семейството му.