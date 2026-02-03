След 3-те трупа в хижа "Петрохан" издирват мъж, тръгнал към Бургас, намерени са много гилзи и оръжие

Според кмета на село Гинци в хижата имало 10-ина мъже, които били много въоръжени, не пускали хора да берат боровинки наоколо, поставили бариери и камери по боровете

Майката на един от намерените мъртви мъже в хижа "Петрохан" е подала сигнал до 112. В хижата са били 4-ма, но са открити 3 трупа. От полицията и прокуратурата все още са лаконични. Всички мъже са били с рана в главата.

Единият от тях се обадил на майка си, че не се чувства в безопасност и очаква нещо лошо да се случи. Хижа "Петрохан" се намира на 15 км от село Гинци.

По Нова телевизия кметът на селото Георги Тодоров разказа много сериозни неща, на които се търсят отговорите.

"Около 14 ч в понеделник ми се обади шефът на полицията в Годеч ми каза, че има 3 трупа в хижата, да намеря още един човек и да тръгваме на там.

Когато пристигнахме, бяха влезли хората на ДАНС и докато те не излязоха, не ни пуснаха. После влязохме и намерихме 3 трупа един до друг на входа - познавам двама от тях. Дали е имало други хора, не знам.

Намерено е много оръжие, у убитите имаше също пистолети и карабина, имаше много гилзи. Единият имаше обгорена брада, на друг - гърбът му беше обгорен.

Спецслужбите казаха, че не може да се каже дали е самоубийство, имаше много гилзи и оръжие. Хижата беше горяла, но към 20 ч се запали сама пак, та дойде нова пожарна.

Мъжете бяха убити в главите. Те живееха там - опазвали горите и околната среда, не даваха на нашите хора да ходят да си берат боровинки. Искаха лични карти на всички, които берат плодове в балкана, а нямат право на това. Имаха камери и дронове, не се знае вътре какво има, бяха заградили пътеката на маршрута Ком-Емине, не даваха хора там да влизат.

Преди време идваха хора от Министерството на земеделието на проверки и не смееха без мен. В хижата имаше и кучета - големи, зли, намерихме ги изгорели.

Хижата беше направена много добре - ремонтирана, сега е опустошена, изгорена. Там са намерени телата на трима, но са живеели повече - не се знае колко. Полицията също не ходеше.

Познавах Иво, беше им като отговорник, предупредих го че не е за там - изглеждаше свестен. С какво се занимаваха - не ги разгадахме, никой не знае. Бяха много въоръжени. Вторият от труповете малко го познавах - беше собственик на хижата, а третият не го знам, а беше и по очи.

Там не даваха пиле да прехвръкне, имаше бариери, камери по боровете. Има един или двама, които ги издирват, единият към Бургас май тръгнал. Сега хижата е почти изгоряла, какво е станало не знам - дали са се самоубили или някой ги е убил.

Но не даваха на хората дори боровинки да берат, правих им забележки да не правят така. Били рейнджъри, абе то си има горски служители, а тези какво правят - пазят лисиците ли. Не знам", видимо притеснен и безсилен от ситуацията бе кметът на Гинци Георги Тодоров.