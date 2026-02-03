Президентът Илияна Йотова се среща с ГЕРБ и ПП-ДБ, пита кой да стане служебен премиер

Президентът Илияна Йотова ще проведе първите консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Йотова ще разговаря с представители на ГЕРБ-СДС от 11:00 ч. и ПП-ДБ от 13:30 ч.

Миналата седмица Йотова се срещна с всички потенциални служебни премиери, посочени в Конституцията, петима от тях изразиха готовност да поемат поста - подуправителят на БНБ Андрей Гюров, зам.-омбудсманът Мария Филипова, шефът на Сметната палата Димитър Главчев и заместничките му Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

"Моята идея е следващият служебен премиер да отговори на очакванията на българските граждани", каза Илияна Йотова в неделя. Тя допълни, че ще обяви назначаването на служебен министър-председател, след като проведе консултации с парламентарно представените партии.

"Изборът на следващия служебен министър-председател е избор на Народното събрание, защото те гласуваха всички тези промени в Конституцията като длъжностни лица, които трябва да поемат този пост, както и процедурата, и правилата, по които това да става", каза още президентът Йотова.

Според промените в Конституцията от 2023 г., след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, президентът назначава служебно правителство и насрочва избори в двумесечен срок. След промените, два пъти са провеждани подобни консултации - през април и август 2024 г. За разлика от сега, тогава консултациите бяха в един ден с всички партии едновременно.