Елена Поптодорова: Не е изненада, че България е в досиетата на Джефри Епстийн

Данните за досиетата на Джефри Епстийн са разсекретени на 50 процента, а в тях има 1800 снимки и 1200 видеа. Тази лава ще залива много държави. Това е меден капан и не е изненада, че България попада в списъка с държави. Видяхме, че и Словакия излезе. Това каза пред Би Ти Ви бившата ни посланичка в САЩ Елена Поптодорова.

При нас се говори за правителствени служители и "принцесата". Засега не се знае кои са те, каза Поптодотова. През септември 2011 г. има мейл за среща на Епстийн с Владимир Путин. Втора е трябвало да има през 2014 година. На нея е трябвало да бъде и шефът на сайта LinkedIn. Тя се е провалила заради сваления от Русия малаийзиски самолет. Там е трябвало да бъде и човек на име Игор, каза Поптодорова.

Говори се и има данни за връзки на Епстийн с руската организирана престъпност. Според Поптодорова доставката на "млада плът" става именно от престъпници. Говорим за трафик на млади момичета, каза тя. Има данни, че бившият президент Бил Клинтън и съпругата му Хилари са били призовани да свидетелстват в комисия, но са отказали. Явно чакат изборите и промяна на съотношението между демократите и републиканците там, каза Поптодорова.

Няма как Доналд Тръмп да отсъства. Той не е отричал, че е имал приятелски отношения с Епстийн, добави тя.