Жена, заснета в салон в Бургас: Камерата е била насочена към интимните части. Излъчвано е на живо

Има кадри на интимните ми части, дори близки. Съмнявам се, че дори едната ми сесия е излъчвана на живо. Това каза пред Би Ти Ви жена, посещавала един от двата козметични салона в Бургас, от които изтекоха записи в порно сайтове на голи клиенти.

Тя била там през 2023 година. Имала 4 посещения. Открила се в сайтове с 2 видеа от козметичния салон. Заради датата на единия клип има съмнения, че дори едната й процедура е била излъчвана на живо.

Другата жена каза, че е редовен клиент. Нейна приятелка открила кадрите. Съпругът й опитал да я успокои.

Двете ще търсят правата си.