ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бебетата могат да различават различни обекти на дв...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22213910 www.24chasa.bg

Жена, заснета в салон в Бургас: Камерата е била насочена към интимните части. Излъчвано е на живо

9456
Помещението в един от салоните, от който са изтекли голите снимки

Има кадри на интимните ми части, дори близки. Съмнявам се, че дори едната ми сесия е излъчвана на живо. Това каза пред Би Ти Ви жена, посещавала един от двата козметични салона в Бургас, от които изтекоха записи в порно сайтове на голи клиенти.

Тя била там през 2023 година. Имала 4 посещения. Открила се в сайтове с 2 видеа от козметичния салон. Заради датата на единия клип има съмнения, че дори едната й процедура е била излъчвана на живо.

Другата жена каза, че е редовен клиент. Нейна приятелка открила кадрите. Съпругът й опитал да я успокои.

Двете ще търсят правата си. 

Помещението в един от салоните, от който са изтекли голите снимки

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)