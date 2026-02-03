Започна вторият учебен срок за всички ученици у нас

Вторият учебен срок на учебната 2025/2026 година започва на 3 февруари за всички ученици от първи до 12-и клас в страната, се посочва в графика за учебното време за настоящата учебна година, публикуван в сайта на Министерството на образованието и науката (МОН).

Графикът на учебното време с ваканциите, с неучебните дни и с изпитите всяка година се публикува от МОН преди началото на учебната година, която започва на 15 септември.

В графика е предвидено 2 март (понеделник) да бъде неучебен ден. Той ще се слее с националния празник 3 март и ще се получат четири неучебни дни за учениците - от 28 февруари до 3 март.

Пролетната ваканция за учениците от първи до 11-и клас ще е от 4 до 13 април. За бъдещите абитуриенти ваканцията ще започне малко по-късно - на 8 април, като също ще продължи до 13 април.

По традиция неучебни ще са дните на матурите. На 20 май ще е задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература в 12-и клас, а на 22 май ще е втората матура.

По предложение на директорите, за да не се нарушава учебният процес за цяла седмица, неучебни ще са и дните на матурите, и на националните външни оценявания в седми и в десети клас - 17 и 19 юни. На 17 юни е националното външно оценяване по български език и литература в седми и в десети клас. На 19 юни е националното външно оценяване по математика в седми клас, както и външното оценяване по математика в десети клас.

На 8 януари тази година министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев съобщи пред журналисти във Велико Търново, че МОН подготвя отмяна на частта в националното външно оценяване в седми клас, която включва задачи с елементи от природните науки. Форматът на изпита и времетраенето остават същите като в предложения за тази година модел. Решението е свързано с последното определение на Административния съд в София, което създава несигурност особено в настоящата политическа ситуация. „За да няма непредвидимост в системата, изпитът за седмокласниците ще бъде с 24 изцяло математически задачи", обясни тогава министър Вълчев.

Припомняме, че се предвиждаше националното външно оценяване по математика в седми клас да включва шест интегрирани задачи от областите - биология и здравно образование, човекът и природата, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, география и икономика.

Вторият учебен срок за учениците от 12-и клас завършва на 15 май. За учениците от първи до трети клас той приключва на 29 май. На 12 юни завършва вторият учебен срок за учениците от четвърти до шести клас, а на 30 юни - за паралелките в пети и шести клас в спортните училища.

На 30 юни завършва срокът за учениците от седми до 11-и клас. За учениците в професионално и в дуално обучение ще има производствена практика или практическо обучение в реална работна среда, които ще са след завършването на учебния срок.