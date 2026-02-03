Румяна Коларова: Остава усещането, че Илияна Йотова няма избор за служебен премиер

Ако следва рутинната процедура, Илияна Йотова следва да избере служебен премиер между Димитър Главчев и Андрей Гюров. Остава усещането, че тя няма избор заради предпочитанията, макар 5 души от т. нар. Домова книга да казаха "Да". Това е така, защото от ГЕРБ-СДС посочиха Главчев, а от ППДБ - Гюров. Това каза пред Би Ти Ви проф. Румяна Коларова.

Според социолога Андрей Райчев най-вероятно Йотова ще избере Гюров. Йотова не иска да участва в битки като Радев, добави той. Искала да се позиционира като добър президент, който прави това, което се очаква от държавен глава.

Коларова посочи, че ако Йотова избере Гюров, срещу него ще тръгнат много компромати. Тя дори каза, че това, че "Възраждане" искат Гюров, е компромат срещу него. Той няма нищо общо със синьото, каза Коларова. И добави, че това, че искането той да е премиер, не го прави избора на сините избиратели.

Първият път магията около Румен Радев я създаде Стефан Данаилов. Заради него го избраха. Втория път я направи Слави Трифонов. Хората бяха разочаровани от него. Няма магия в Румен Радев и според мен няма да има вълна, посочи Коларова.

Първият проблем пред Радев като политик е кой ще го финансира. Вторият е БСП. Как той ще се отрази на тях, какво ще се случи с тях, каза Коларова.

Според Андрей Райчев от БСП ще отидат на изборите с нов лидер. Той каза, че не е сигурно, че партията ще прескочи бариерата за влизане в парламента. Много от избирателите на БСП щели да гласуват за Радев.

Андрей Райчев каза, че Бойко Рашков се е справил с купения вот. Той изплашил търговците на гласове. А Коларова посочи, че нейния фаворит за служебен вътрешен министър е Емануил Йорданов.