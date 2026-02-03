ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За последните 24 часа: двама са загинали, а 24-ма са ранени при катастрофи в страната

624
Катастрофа Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Двама души са загинали, а 24-ма са ранени при 19 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си.

В София са регистрирани три тежки и 24 леки пътнотранспортни произшествия, трима души са ранени.

От началото на месеца са станали 34 катастрофи, при които има двама загинали и 42-ма ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 447, загиналите са 39, а ранените – 550. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. се отчитат с петима повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 година.

