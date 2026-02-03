73 пожара са загасени у нас през изминалото денонощие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 73 пожара са ликвидирани в страната през изминалото денонощие, пострадало е двегодишно дете, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Вчера в 16:01 ч. в ОЦ при РДПБЗН – Пловдив е получено съобщение за пожар в къща, намираща се в град Пловдив. На място са изпратени два пожарни автомобила. Установено е, че пожарът е обхванал дървена постройка. При него е пострадало дете на 2 години. То е транспортирано до болнично заведение.

За времето от 00:00 до 24:00 ч. на 2 февруари противопожарните звена са реагирали на 198 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 35 пожара, от които 12 – в жилищни сгради, девет – в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 38 пожара, извършени са 124 спасителни дейности и помощни операции.

Има и едно лъжливо повикване.