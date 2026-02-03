Пожар пламна в апартамент в Свищов, запалил се коминът

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пожар е горял в апартамент на улица „Рила" в Свищов вследствие на самозапалил се комин. Това съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" във Велико Търново.

Тази нощ в 2:34 ч. е получен сигнал за пожар в апартамент в жилищна сграда на ул. "Рила" в града. На място е изпратен екип от трима пожарникари и един пожарен автомобил от Районната служба в Свищов.

В апартамента от огъня са унищожени мебели, бяла и черна техника, дограма, и са опушени около 50 кв. метра стени и тавани. Пожарникарите са успели да предотвратят разпространяване на пожара в жилищната сграда.

В края на ноември огнеборци овладяха пожар в апартамент в Свищов вследствие на неправилно боравене с отоплителни уреди.