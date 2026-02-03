ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Призрак броди из България. Но само Радев го знае к...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22214066 www.24chasa.bg

Пожар пламна в апартамент в Свищов, запалил се коминът

3416
Пожар СНИМКА: Pixabay

Пожар е горял в апартамент на улица „Рила" в Свищов вследствие на самозапалил се комин. Това съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" във Велико Търново.

Тази нощ в 2:34 ч. е получен сигнал за пожар в апартамент в жилищна сграда на ул. "Рила" в града. На място е изпратен екип от трима пожарникари и един пожарен автомобил от Районната служба в Свищов.

В апартамента от огъня са унищожени мебели, бяла и черна техника, дограма, и са опушени около 50 кв. метра стени и тавани. Пожарникарите са успели да предотвратят разпространяване на пожара в жилищната сграда.

В края на ноември огнеборци овладяха пожар в апартамент в Свищов вследствие на неправилно боравене с отоплителни уреди.

Пожар СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)