400 стажанти се обучават в Пазарджик за гранични полицаи

В Центъра за специализация и професионална подготовка (ЦСПП)- Пазарджик към Академията на МВР стартира обучението на 400 стажанти към Главна дирекция „Гранична полиция". Това е първата им стъпка към професия, която изисква характер, дисциплина и силно чувство за отговорност.

Директорът на ГД „Гранична полиция", главен комисар д-р Антон Златанов поздрави стажантите и откри обучението. Той ги запозна със структурата на дирекцията, със спецификите на дейността и с отговорността, която носи службата.

В следващите шест месеца те ще преминат интензивна подготовка, в която знанията се изграждат върху дисциплина, екипна работа и уважение към униформата. Тук се полага основата на професионалния път на бъдещите гранични полицаи.

"Нашата работа изисква увереност, законосъобразни действия и висока професионална подготовка. Всеки граничен полицай носи отговорност за сигурността на страната и действа в динамична среда, където решенията се вземат бързо и под напрежение", коментира гл.комисар Златанов.

Обучението на граничните полицаи е насочено именно към тези реални условия на терен, към изграждане на професионална преценка, дисциплина и готовност за служба във всяка ситуация.

Бъдещите гранични полицаи
