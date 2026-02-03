С условна присъда се размина дилър от Смолян, хванат с марихуана за над 26 000 евро в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В буркан у него и на адреса му имало 2606,97 грама от наркотика

Условна присъда договори мъж от Смолян, спипан в Пловдив с голямо количество марихуана, която държал с цел разпространение.

Както "24 часа" вече писа, на 13 януари служители на Трето районно управление спрели за проверка лек автомобил. Освен шофьора, вътре бил и 39-годишен пътник, в чиято раница полицаите открили буркан с марихуана. При последвало претърсване на адрес, обитаван от него в града, те намерили пликове с наркотика, а общото тегло на установеното било 2606,97 грама. Стойността на наркотика се оценява на 26 658,45 евро.

Мъжът бил задържан за 24 часа, а впоследствие - пуснат под гаранция от 1000 лв. Вчера той признал вина и сключил споразумение с прокуратурата, което е одобрено от Окръжния съд в Пловдив. Договорил 18 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок. Трябва да плати и 217,12 разноски по делото.

Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.