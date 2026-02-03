Микробусът навлязъл в насрещното и ударил челно колата при катастрофата с две жертви край Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Микробусът е навлязъл в лентата за насрещно движение и блъснал челно движещия се там лек автомобил при вчерашната катастрофа с две жертви.

Причините за фаталната маневра към момента не са ясни.

Инцидентът стана на 2 февруари около 14 часа в района на Старо Оряхово, Варненско.

Вследствие на удара на място са загинали водачът на колата – 44-годишен жител на Долни чифлик, и стоящият на предната дясна седалка пътник – 35-годишен мъж от близкото с. Пчелник.

Третият пътник, който е пътувал на задно място, е настанен в болница с фрактура на лумбален прешлен без опасност за живота.

В лечебно заведение за наблюдение е настанен и водачът на микробуса, който е със счупена лява ключица – 23-годишен варненец.

По случая е образувано досъдебно производство.