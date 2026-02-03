ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възстановено е движението в района на Кресна

Кола блъсна и уби пешеходец в Кресна

Тони Маскръчка

Пътят за Гърция преминава през центъра на Кресна.

Кола блъсна и уби пешеходец в Кресна. Инцидентът е станал тази сутрин около 07:00 часа на главен път Е-79 в района на бензиностанция в гр. Кресна.

По първоначална информация, лек автомобил с 34-годишен водач от Сандански е блъснал 48-годишен пешеходец, който е пресичал пътното платно на необозначено за целта място. Пешеходецът е починал на място.

На водача на автомобила е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отрицателна. За случая е уведомена компетентната прокуратура.

Временно движението при км 397 по път I-1 Благоевград - Кулата в района на Кресна се осъществява поетапно в една лента поради ПТП. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

