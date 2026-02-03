ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ВАС отмени разпоредби, които уреждат възнаграждени...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22214676 www.24chasa.bg

Община Шумен е отличена със „Златен ключ“ от Съюза на народните читалища advertorial icon

780

Община Шумен е отличена със „Златен ключ“ от Съюза на народните читалища за приноса към читалищната дейност. Тържествената церемония беше посветена на 170 години общонародно читалищно дело. На събитието бяха представени и членовете на Националния представителен организационен комитет. Наградата беше връчена в град Севлиево на 30 януари – датата, когато е основано Първото българско народно читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“.

Представители от община Шумен бяха ст. експерт „Читалищни дейности“ Даниела Вичева и председателят на Народно читалище „Добри Войников-1856“Анатоли Стоянов, който също беше удостоен със символа „Пазител на ключа“.

Отличията бяха връчени от председателя на Съюза на народните читалища проф. д-р Николай Дойнов. Той посочва, че избраният символ за отбелязване на 170-годишнината изразява сигурност и защита, доверие, тайна и мистерия, духовна власт в различните вярвания, религии и художествени произведения. За нас народното читалище е ключ към България, допълва още проф. Дойнов.

Също на 30 януари Народно читалище „Развитие-1870“ в гр. Севлиево получи наградата „Читалище на годината’2025“, като номинацията се провежда за първи път. След официалната част беше представен концерт спектакъл с участието на над 130 самодейци от читалището.

*Част от снимките са предоставени от Народно читалище „Развитие-1870“, гр. Севлиево.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)