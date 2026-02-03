ГЕРБ предложи на Йотова да посочи депутат за служебен премиер (Видео)

Президентът Илияна Йотова да посочи депутат, на когото има доверие и би могъл да бъде добър служебен премиер, а Народното събрание да го избере за председател вместо Рая Назарян. Това предложиха от ГЕРБ на Йотова по време на днешната им консултация преди избора на служебен премиер. Тя обеща да го предложи и на останалите парламентарни групи, но тактично обясни, че не е съгласна.

"Предстоят ни трудни моменти следващите месеци, но смея да вярвам, че целта ни обща - прозрачни и честни избори и добра подготовка за тях и работеща държава както до съставянето на служебния кабинет, по време на неговата работа и до редовно правителство. Няма да бъде лесно през следващите седмици", започна Йотова. Тя припомни, че след промените в конституцията Народното събрание е постоянно действащ орган, политическата отговорност не се прекъсва, а става още по-споделена между парламента, правителството и президентството. Нататък разказа за вече проведените срещи с десетимата възможно служебни премиери, като половината от тях вече отказаха. Петима изразиха готовност да поемат поста - подуправителят на БНБ Андрей Гюров, зам.-омбудсманът Мария Филипова, шефът на Сметната палата Димитър Главчев и заместничките му Маргарита Николова и Силвия Къдрева. Председателката на парламента Рая Назарян и депутатите Деница Сачева и Костадин Ангелов пристигат на "Дондуков" 2 Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

"Вашите оценки и позиции ще ми помогнат твърде много, за да избера кой от съгласилите се пет ще бъде най-подходящ. Ще взема предвид всички ваши съображения, позиции и всичко казано от вас, но ще избера един от петимата кандидати най-вече според моето разбиране за интересите на държавата и на българските граждани. Днес с вас се надявам да си поговорим именно за тези приоритети, как виждате вие изборния процес", каза още президентът Йотова.

От името на ГЕРБ и лично на Бойко Борисов Сачева поздрави Йотова, че е първата жена президент на страната. "Благодаря за това, че опитвате да направите всичко възможно за това, че опитвате да върнете диалога между институциите и че до този момент се показвате като привърженик на парламентарната демокрация", каза Сачева.

"Нашата парламентарна група няма да ви дава съвети какво да правите и кого да избирате. За нас безпристрастността на вашия избор е точно толкова важна, колкото и за вас самата, така че ние ще се въздържаме от оценки на един или друг кандидат за министър-председател. Хипотетично има и още една опция пред вас: в рамките на оставащите 239 народни представители, защото г-жа Назарян вече изрази своята воля пред вас, че бъдещият министър-председател в служебен кандидат трябва да бъде равно отдалечен, вие бихте могла да прецените дали има някой наш колега, който би могъл да изпълни тези задължения. Ние като най-голяма парламентарна група се ангажираме с това да подкрепим един нов председател на НС, който би могъл да изпълни конституционния ангажимент като служебен премиер. Водени сме не от това да създаваме допълнително напрежение, а точно обратното - да имате възможността да бъдете максимално свободна и вашият избор да бъде максимално широк по отношение на хората, на които имате доверие и смятате, че могат да изпълнят тази тежка задача", каза Сачева. Обясни, че за ГЕРБ серията от осем избори е твърде дълга, похарчен е вече над 1 млрд. лв. и има други сфери, които трябва да бъдат финансирани. Обясни още, че в момента България губи време за капитализиране на влизането си в еврозоната, както и че за ГЕРБ е много важно изборите да бъдат по правилата и не се притесняват от конкуренцията. Като други приоритети посочи приемането на държавния бюджет.

"Приемам това предложение за нов председател на Народното събрание като знак за вашето дълбоко разбиране за ситуацията, в която сме изпаднали всички. Не знам колко е честно към вас, г-жо Назарян, всичко това, но искам да подчертая, че избор на нов председател на Народното събрание е изцяло в ръцете на депутатите, то в никакъв случай не може да бъде нито мое желание, нито моя препоръка, още по-малко избор на конкретен човек, защото дълбоко вярвам в разделението на властите и е най-важно те да работят в тясна координация, но и да има контрол между тях. Ще го предложа и на останалите парламентарни групи, но в малкото време, което имаме до изборите, не знам дали това е възможно. По отношение на датата на изборите аз и моят екип правим всичко възможно да имаме първата възможна дата, нямаме никакво намерение да отлагаме изкуствено, да разтягаме във времето", отговори Йотова на офертата на ГЕРБ.

От първата политическа сила се явиха председателката на парламента Рая Назарян и депутатите Деница Сачева и Костадин Ангелов, които останаха за закрита среща след официалната част. В 13,30 ч на "Дондуков" 2 трябва да се явят ПП-ДБ.