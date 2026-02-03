Пожар изпепели заведение в Шкорпиловци

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пожар изпепели заведение за бързо хранене в Шкорпиловци, няма пострадали, съобщиха от дирекцията на полицията във Варна. Сигналът за инцидента е подаден около час след полунощ снощи. Oт полицията уточниха, че при избухването на огъня в заведението не е имало клиенти.

Причините за пожара са в процес на изясняване, но няма улики за престъпление. Най-вероятно огънят е избухнал от късо съединение. По случая е образувано досъдебно производство, съобщи БТА .

Преди 10 дни при пожар във Варна бе изпепелена конна база в квартал "Аспарухово". Тогава загинаха седем коня, а пазачът пострада леко.