ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възстановено е движението в района на Кресна

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22214852 www.24chasa.bg

Пожар изпепели заведение в Шкорпиловци

3164
Пожар СНИМКА: Pixabay

Пожар изпепели заведение за бързо хранене в Шкорпиловци, няма пострадали, съобщиха от дирекцията на полицията във Варна. Сигналът за инцидента е подаден около час след полунощ снощи. Oт полицията уточниха, че при избухването на огъня в заведението не е имало клиенти. 

Причините за пожара са в процес на изясняване, но няма улики за престъпление. Най-вероятно огънят е избухнал от късо съединение. По случая е образувано досъдебно производство, съобщи БТА .

Преди 10 дни при пожар във Варна бе изпепелена конна база в квартал "Аспарухово". Тогава загинаха седем коня, а пазачът пострада леко.

Пожар СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)