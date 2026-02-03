ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възстановено е движението в района на Кресна

Тримата мъртви край Петрохан имали арсенал пушки и пистолети, но иначе били с чисти досиета

Димитър Мартинов

Полиция Снимка: СНИМКА: 24 часа

С чисти досиета са тримата мъртви мъже, открити в хижа край Годеч. Те са с огнестрелни рани в главите. До двама от тях има пистолети, а до третия - пушка.

Още обаче не е ясно дали става дума за самоубийства, двойно убийство и самоубийство или тройно убийство. За целта трябва да се изследват посоката на изстрелите, калибъра на оръжието, както и да се вземат натривки от ръцете на мъжете. Те ще покажат дали по тях има следи от барут.

Тримата мъже са с чисти досиета. Те имат законни оръжия. Сред тях попадат пистолети и дори пушки. В хижата са открити множество оръжия. Проверява се дали всички са законни. Мъжете са т. нар. планински рейнджъри. Те не са на държавна служба, а са част от неправителствената организация “Национална агенция за контрол на защитените територии”. “24 часа” се опита да се свърже с един от нейните основатели, но телефонът му бе изключен. Сдружението е част от европейската мрежа на рейнджърите. През 2022 г. са подписали споразумение за сътрудничество с Министерството на околната среда и водите. Имали са и сайт, който вече не работи. В стари публикации твърдят, че си сътрудничат със структури на МВР, местната власт, както и с европейската комисия и неправителствени организации в областта на зелените политики и опазването на околната среда и биоразнообразието.

Местни пък разказват, че се движели с огнестрелно оръжие, ползвали и дронове.

Полиция

