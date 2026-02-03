"Кроношпан": Спряхме производство, а превишенията на ФПЧ във Велико Търново продължават

Въпреки че спряхме производствената линия за ПДЧ, превишенията на ФПЧ във Велико Търново продължават, посочват в съобщение на фейсбук страницата си от австрийската компания.

В края на януари автоматичната измервателна станция, разположена в кв. „Чолаковци", отчита превишаване на средноденонощните норми за фини прахови частици (ФПЧ10) на 30.01.2026 г., въпреки че производствената линия за ПДЧ в завод „Кроношпан" е спряна, а производството на МДФ не функционира от началото на януари. Данните показват, че повишените концентрации се регистрират в период без активна основна производствена дейност.

Линията за ПДЧ беше запечатана от РИОСВ на 25 януари на база издадена принудителна административна мярка. Въпреки това, както в деня на запечатването, включително на 30.01.2026 г., измервателната станция в кв. „Чолаковци" отчита стойности на ФПЧ10 над допустимите норми – 62,34 µg/m³ при допустима норма 50 µg/m³.

Превишения в периода на принудителното спиране на линия ПДЧ и при неработеща линия МДФ са били регистрирани едновременно и от останалите автоматични измервателни станции на територията на Велико Търново, включително в райони, отдалечени от индустриалната зона. Синхронният характер на данните показва наличие на общо градско замърсяване, а не локално натоварване в конкретна точка, твърдят от "Кроношпан".

Анализът на показателите за периода, в който производствената дейност е преустановена, не отчита рязко или трайно понижение на нивата на фини прахови частици. Концентрациите остават в диапазона, характерен за зимния сезон и за урбанизирана градска среда.

Данните от измерванията показват, че проблемът с качеството на въздуха във Велико Търново се запазва и при спряно производство, което налага обективен и задълбочен анализ на всички фактори, влияещи върху съдържанието на ФПЧ, подчертават още от компанията.

Запечатването на инсталациите обаче бе след констатирани при извънредна проверка на Екоинспекцията на 15 януари 2026 г. и повече от 400 сигнала на граждани през 2025 г. за синкава мъгла, задимяване и разпространение на интензивни миризми на дървесина и лепила в жилищни райони на града, според заповедта на РИОСВ.