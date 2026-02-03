Над 1000 ученици откриха тайните на здравословното хранене

Любимите храни на учениците могат да бъдат едновременно полезни и вкусни. В това се увериха над 1000 ученици от 10 училища в страната, които получиха ценни съвети как да готвят здравословно от шеф-готвач Никола Симеонов. Инициативата е по проект „Култура на храненето – български традиции в Европейския свят" и се реализира със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщиха от пресцентъра на МОН.

Мобилната кухня на шеф Никола влезе в училищните зали, а учениците разбраха как пицата може да е по-малко калорична и кои са най-полезните продукти, с които могат да сготвят любимите си ястия. Децата не само научаваха тайните на здравословната храна, но и приготвяха менюто заедно с професионалиста. Те разговаряха за важността на храната за здравето ни и получиха съвети как да приготвят някои от най-любимите си храни по различен, много по-здравословен начин. Основното послание към тях бе, че здравословното може да бъде вкусно и с малко внимание е възможно да се променят най-вредните хранителни навици.

Домакин на финалната демонстрация бе 18 СУ „Уилям Гладстон" в София. В залата на училището дойдоха 220 осмокласници, някои от които откриха своята кулинарна дарба под вещото ръководство на шеф Никола.

Гост на събитието беше заместник-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска. „Ето така трябва да се случва обучението за здравословния начин на живот и здравословното хранене в училище – не с лекции, с назидание и със списъци, а чрез преживяване, диалог, избор и смисъл", каза тя на ученици и учители. По думите й именно в това се изразява социално–емоционалното учене. Наталия Михалевска посочи, че инициативата също е училищна иновация – човек, който е близък до децата да им помага да усвоят важни за техния начин на живот умения.

Шеф-готвач Никола Симеонов е един от успешните участници в „Hell's Kitchen", работил е в ресторант на Гордън Рамзи в Лондон и е автор на книга за полезно приготвяне на най-популярни „стрийт храни". Целта на неговите посещения в българските училища бе децата да се запалят по по-здравословни избори от гледна точка на храненето, като това се пренесе и върху семействата им — върху това какво се купува, какво се готви и какво се поднася на масата.