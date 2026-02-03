Наложиха затвор и глоба на мъж от Египет, шофирал след употреба на наркотици

По внесен обвинителен акт на Софийска районна прокуратура на затвор и глоба е осъден гражданин на Египет за шофиране след употреба на наркотични вещества, съобщават от държавното обвинение.

А.А. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 07.08.2024 г. около 13,20 часа, е шофирал лек автомобил марка „Шкода" с немски номера по бул. „Тодор Александров" в град София, след употреба на наркотични вещества – тетрахидроканабинол и метамфетамин.

По случая е водено досъдебно производство за престъпление по чл. 343 б, ал. 3 от НК. В хода на разследването са разпитани свидетели и са направени експертизи. Досъдебното производство е приключило с внасяне на обвинителен акт в съда.

Състав на Софийски районен съд призна А.А. за виновен по повдигнатото му обвинение и му наложи наказание „лишаване от свобода" за срок от 2 години, което той следва да изтърпи ефективно при първоначален „строг" режим, глоба в размер на 512,82 евро и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 години. А.А. е осъден да заплати и равностойността на автомобила, която е в размер на 1 128,21 евро.

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.