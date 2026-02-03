И съдът в Пловдив поряза единия от задържаните за убийството в Мадан, няма да излиза на свобода

Според магистратите разследването по случая върви с добър темп, няма нови обстоятелства по делото

Апелативният съд в Пловдив потвърди отказа на окръжните магистрати в Смолян да променят мярката за неотклонение на единия от задържаните за убийството на 23-годишния Костадин Кабаджов от Мадан Шабан Мехмед. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест, съобщиха от съда.

Срещу Шабан Мехмед него и още трима младежи - Байрям Мехмед, Неим Мехмед и Дениз Мюмюн, е повдигнато обвинение за това, че на 26 ноември м.г. около 22,05 часа на ул. "Перелик" в Мадан умишлено са умъртвили Кабаджов. Повод за започване на разследването е получен сигнал на телефон 112, че около 22,10 часа на посоченото място е възникнал скандал и се вика и стреля, като е съобщено за паднал безжизнен човек в реката.

Апелативният съд прецени, че за Шабан Мехмед остава в сила обосновано подозрение, че е съпричастен към престъплението, в което е обвинен. Магистратите приеха, че според материалите по делото обвиняемият е оказал съдействие на разследващите, като е дал обяснения, но в тях се открива и защитна позиция. Съдът счита, че разследването по случая върви с добър темп. Няма нови обстоятелства по делото. Има изготвена видео-техническа експертиза на записите от камерите на близкото предприятие.

Въззивният съд намира, че от събраните до момента доказателства, от механизма на извършване на престъплението и данните за участието на Шабан е налице опасност от извършване на престъпление и укриване при една по-лека мярка за неотклонение спрямо обвиняемия.