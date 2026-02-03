Пиян и дрогиран шофьор блъсна пешеходец и избяга

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шофьор под въздействие на алкохол и наркотик е блъснал пешеходец в тетевенското село Български извор, след което е избягал, съобщават от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Инцидентът е станал вчера около 11:00 часа. За случая е получен сигнал в местното районно управление (РУ) на МВР. Пешеходецът не е сериозно пострадал.

След незабавни издирвателни действия полицейските служители са установили превозното средство и водача му – 35-годишен жител на тетевенското село Галата. Пробата му за алкохол отчела 2,04 промила в издишания въздух, а за наркотици е реагирала положително на метамфетамин. Шофьорът е дал кръвна проба за анализ и е бил задържан за срок до 24 часа в РУ – Тетевен.

По случая е образувано досъдебно производство и работата продължава.

На 17 януари двама души загинаха при челен удар между лек и товарен автомобил край ловешкото село Изворче. Шофьорът на камиона избяга и е обявен за общодържавно издирване.