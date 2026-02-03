Несебър се представя на най-голямото туристическо изложение в Европа - CMT в Щутгарт

Община Несебър се включи в едно от най-значимите международни туристически изложения в Европа – CMT 2026 в Щутгарт. Участието бе в рамките на българския национален щанд, организиран от Министерството на туризма, като част от инициативите за популяризиране на България и възможностите ѝ да предлага атрактивни туристически дестинации и целогодишен туристически продукт.

Пред германската публика Несебър се представя като предпочитана дестинация за летни почивки, с богатство от плажове, модерна туристическа инфраструктура, разнообразие от места за настаняване в различни категории и богата програма за свободното време.

Наред с морския туризъм, Несебър презентира и своето историческо наследство. Статутът на града като обект на ЮНЕСКО създава предпоставки за развитие на културен и познавателен туризъм и за комбиниране на различни туристически продукти и включване на дестинацията в обиколни програми на туроператори.

Германският пазар е сред традиционно най-важните за туризма в Община Несебър и курортен комплекс Слънчев бряг. В продължение на десетилетия Германия заема водещо място по брой туристи, нощувки и дългосрочни партньорства с туроператори и авиокомпании. Немските туристи се отличават с висока лоялност към дестинацията, предпочитания към организирани ваканционни пътувания и стабилно присъствие през целия летен сезон. Данните от последния туристически сезон показват отчетлив ръст на посещенията от Германия, което затвърждава значението на този пазар и потенциала за неговото по-нататъшно развитие.

Участието в CMT 2026 допринася за утвърждаването на Община Несебър на германския туристически пазар, за разширяване на контактите с туроператори и професионалисти от туристическия сектор и за насърчаване на интереса към Българското Черноморие като предпочитано място за летен отдих и ваканционни пътувания.

CMT (Caravan, Motor, Touristik) в Щутгарт е утвърдено като най-голямото туристическо изложение в Европа, ориентирано към широката публика. По данни на организаторите форумът събира над 1 500 изложители от повече от 100 държави, а броят на посетителите надхвърля 260 000 души. Изложението е водеща платформа за представяне както на класически туристически продукти, така и на специализирани форми на туризъм като активен туризъм, круизни пътувания, голф, къмпинг и караванинг.