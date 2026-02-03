Избраха фирмата, която ще прави новото осветление на стадион "Локомотив" (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

То ще отговаря на изискванията на УЕФА за категория "А"

Община Пловдив избра изпълнител на обществената поръчка, която беше за изграждането на новото енергоефективно изкуствено осветление за футболно игрище на стадион „Локомотив", съобщават от градската управа.

След проведена процедура за изпълнител е определено дружеството "Рудин" ООД. Предвижда се осветлението да бъде монтирано по козирките на новоизградените трибуни. То трябва да отговаря на изискванията на УЕФА за категория "А".

Напредва и строителството на централната трибуна на стадиона. В това се увери кметът Костадин Димитров при последната си проверка на хода на строителните дейности, които са ключов етап от цялостното обновяване на спортното съоръжение. В инспекцията участваха още зам.-кметовете Иван Стоянов и Хакъ Сакъбов, председателят на Общинския съвет и бивш футболен съдия Атанас Узунов, както и Христо Томов, представител на консорциума изпълнител.

Вече е излята четвъртата бетонна плоча, като при благоприятни метеорологични условия до края на месеца предстои полагането и на последната. Централната трибуна ще разполага с редица функционални пространства, сред които зали за медиите, телевизионни студиа и обслужващи помещения.

Проектът предвижда и последващи дейности по подобряване и обновяване на цялостната инфраструктура на стадион "Локомотив", за да може съоръжението да отговаря на съвременните изисквания за спортни и футболни събития.