Гранични полицаи от ГПУ-Русе задържаха двама телефонни измамници при опит да напуснат страната

В резултат на отлично взаимодействие между служители от Главна дирекция „Гранична полиция", Главна дирекция „Национална полиция", колегите им от ОДМВР-Пазарджик и РУ-Пещера бяха задържани двама мъже за участие в телефонна измама на възрастна пенсионерка. „Дуото" играело роля на „мулета", които имали за задача да изнесат парите зад граница. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Действията по разследването са проведени под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик. В първия ден на февруари, в района на Дунав мост екип на Гранично-полицейско управление - Русе предприел проверка на лек автомобил по принципа „анализ на риска". Граничните полицаи установили, че в леката кола пътуват 39-годишен мъж от Велинград и негов 30-годишен съгражданин.

Двамата имали съмнително поведение и това още повече привлякло вниманието на органите на реда. След проведени няколкочасови беседи велинградчаните признали, че искат да пресекат границата, носейки парична сума, която взели от възрастна жена в град Пещера. За случая незабавно били уведомени служители от сектор „Измами" в ГДНП, Областната дирекция на МВР в Пазарджик и Районното управление в Пещера.

В хода на разследването станало ясно, че телефонни измамници се обадили на домашния телефон на 80-годишна жена от Пещера. Мъжки глас се представил за лекар и въвел в заблуждение пенсионерката, че е необходима парична сума за спешна операция на нейната дъщеря. Жертвата предала на „мулетата" сумата от 2000 евро и те потеглили към Русе с намерение на напуснат страната в посока Румъния.

Двамата велинградчани са неизвестни до момента на органите на реда. Те са задържани за срок от 24 часа, а спрямо тях се води досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик. Припомняме, че в резултат на активното взаимодействие между екипи на ГДГП, ГДНП, заедно със служители от ОДМВР-Пазарджик през септември миналата година бе заловен жител на град Дупница при опит да изнесе от страната сумата от 55 000 лева Парите били взети от жертва на телефонна измама в областния град.