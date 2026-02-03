ВАС отмени разпоредби, които уреждат възнаграждението на медиаторите

Върховният административен съд отмени разпоредбите на чл. 60, ал. 2 и Приложение № 2 към чл. 60, ал. 2 от Наредба № 12 от 28.07.2025 г. за медиаторите и процедурите в съдебните центрове по медиация, издадена от Висшия съдебен съвет, обн. ДВ. Бр. 62 от 30.07.2025 г., в сила от 30.07.2025 г., съобщиха от съда.

Според разпоредбата на чл. 60, ал. 2 от Наредбата възнаграждението за информационна среща за процедура по медиация и за процедура по медиация се дължи в размер, посочен в приложение № 2, което е организирано в две точки. По т. 1 възнаграждение на медиатор към съдебен център по медиация за участие в информационна среща е 60 лв. на час, а по т. 2 възнаграждение на медиатор към съдебен център по медиация за участие в процедура по медиация е 80 лв. на час.

Според изискванията на разпоредбите на Закона за нормативните актове /ЗНА/, в процеса на изработване на проект на нормативен акт трябва да се проведат обществени консултации с гражданите и юридическите лица, като в изключителни случаи този срок за консултации може да бъде намален от 30 на 14 дни. В случая 14-дневният срок е мотивиран с отговорността на ВСС за успешното провеждане на Реформа 3 (К10.Р3): „Въвеждане на задължителна съдебна медиация" от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на Р.България и на влезлите в сила изменения на Граждански процесуален кодекс /ГПК/, обн. в ДВ бр. 55/08.07.2025 г.

Процедурата по изработване на нормативен акт изисква съставителят на проекта да го публикува на интернет страницата на съответната институция, заедно с мотивите или доклада, преди да го внесе за издаване или приемане от компетентния орган. Обсъждането на проект за нормативен административен акт може да включва първоначален и следващи варианти на проекта (ако има такива), съгласно действащия Указ № 883/24.04.1974 г. за прилагане на нормативен административен акт.

Според Указа обсъждането има същото съдържание като обществените консултации, но то е различно от обсъждането, което компетентият орган извършва преди приемането на нормативния акт.

В случая, на интернет страницата на ВСС е публикуван за обсъждане проект на Наредба № 12 с мотиви към него, който се различава от предложения за приемане „окончателен проект" относно структурата на приложението и размера на възнагражденията на медиаторите за участие в информационна среща и в процедура по медиация.

Окончателният вариант на проекта не е предложен за обсъждане и за него са неотносими мотивите към първоначалния проект в частта за финансовите средства, необходими за прилагане на новата уредба (т.нар. финансова обосновка).

Съставителя на проекта има задължение заедно с изготвянето и публикуването на съответната интернет страница на постъпилите предложения да обоснове отказа си за неприетите предложения (чл. 26, ал. 5 ЗНА).

Според върховните магистрати не съществува източник на правото, който да обвързва размерите на възнагражденията в Република България с тези определени в други държави членки. Извършеното регулиране на обществените отношения с оспорената част на нормативния административен акт без обсъждане и при липса на мотиви за конкретния размер на възнагражденията на медиаторите е в противоречие с принципа на съразмерност и на принципите за обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност и пропорционалност по чл. 26, ал. 1 от Закона за норативните актове. Извършеният от съда контрол за законосъобразност на оспорената Наредба налага отмяната на оспорените разпоредби и не замества преценката на издателя на акта, че определянето на размера на възнагражденията е по целесъобразност.

Решението по административно дело № 8643/2025 г. подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.