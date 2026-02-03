ПП-ДБ при Йотова с цял списък със задачи за служебното правителство (Видео)

Цял списък със задачи за служебното правителство представиха ПП-ДБ по време на срещата си с президента Илияна Йотова преди избора на служебен премиер. Те обясниха, че то ще трябва да свърши много повече от това само да организира изборите и предположиха, че може да се налага да се свикват извънредни заседания на парламента.

"Все още имаме правителство, което работи в оставка, те не са в отпуск и някои от належащите проблеми биха могли да бъдат решени с помощта на парламента. За мен е много важно да има приемственост между правителството в оставка и служебния кабинет, най-малкото заради това, че тези, които ще поемат този тежък кръст, трябва да знаят какво наследство получават, как да продължат и от къде да тръгнат, тази отговорност ще продължи до редовното правителство. Много анализатори казват, че избора на следващ министър-председател е много труден. Това и е така, и не е точно така, тъй като промените отредиха да се избира между десет посочени лица, както казват законодателите и авторите на промените в конституцията, демократично избрани от Народното събрание. Искам да кажа, че тези хора носят голяма отговорност, тъй като трябва да защитават освен собствения си професионален авторитет, и този на най-важната институция в страната - Народното събрание", започна Йотова в началото. И обобщи вече ясния резултат от срещите ѝ с десетимата в т.нар. домова книга със служебни премиери - половината отказаха. Добави, че ако не бяха последните промени в конституцията, вероятно би се спряла на друго име за служебен премиер, не на това, което ще избере сега. Йотова попита ПП-ДБ какво трябва да се направи, за да се отговори на очакванията на българите за организацията на изборите.

"Днес няма да говорим за определени имена, всеки има право на свои виждания и избор. Всичко, което чуя от вас, ще ми помогне да посоча един от тези кандидати, но за мен важното е максимална сигурност и предвидимост за България", продължи Йотова. Тя благодари на ПП-ДБ, че са "в този голям състав" - седем души. Явиха се съпредседателите на парламентарната им група Надежда Йорданова и Николай Денков, лидерите на ПП и ДБ Асен Василев, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, Атанас Атанасов и депутатът Йордан Иванов.

"Ние сме в такъв голям състав, защото имаме доста аргументи как да бъдат проведени честни избори, защото при предния служебен кабинет честни избори не бяха проведени. Това беше констатирано от Конституционния съд. Видяхме как предния служебен премиер обслужваше корупционния модел "Пеевски - Борисов". Считаме, че това не трябва да бъде допускано. На първо място трябва да има вътрешен министър, който да противодейства на купуването на гласове", започна Ивайло Мирчев. Нататък поиска новия служебен министър на правосъдието да предложи нов и.ф. главен прокурор, който да не осигурява чадър над купуването на гласове, да се направи така, че парите за общините да не отиват за купуването на гласове, горските да не упражняват контрол над гласоподаватели, както и да се спре източването на здравеопазването.

"Страната не може да спре и трябва да погледнем и към другите тежки задачи, които това правителство най-вероятно ще трябва да изнесе поради факта, че е в този период. Една от тях, която има огромен ефект върху българските финанси, здравеопазване, образование и регионалната политика и транспорта, е изпълняването на критериите за останалите 3 млрд. евро по плана за възстановяване и устойчивост. Кабинета "Желязков" предоговори част от условията, но даже и по тях остават още над 40 закона, които трябва да се приемат до края на юни. Имаме работещ парламент, но кабинетът не ги е внесъл в парламента. Най-вероятно служебният кабинет ще трябва да свиква сесии на парламента, за да се изпълнят реформите", включи се и лидерът на "Промяната" Асен Василев. Друга "тежка" задача, която изтъкна, е, възстановяването на доверието в европейските ни прокурори. В Европейския парламент вече се чувало "не от случайни хора", че България няма антикорупционна комисия и има главен прокурор, който съдът не признава, което може да задейства клауза за върховенство на закона и това да постави под риск цялото финансиране, което очакваме от ЕС, включително и ПВУ. Поиска още новият служебен финансов министър да публикува в края на всеки месец информацията за дефицита. Продължи с изтичащата дерогация на "Лукойл", която може и да трябва да се предоговори от служебния кабинет.

"Усмихвам се, г-н Василев, защото ако ви слушат петимата кандидати, сте ги отказал и петимата", шеговито му отговори Йотова.

По-рано на консултация бяха и ГЕРБ, които предложиха на Йотова друг вариант - не да избира от списъка по конституция, а да посочи депутат, на когото има доверие и би могъл да бъде добър служебен премиер, а Народното събрание да го избере за председател вместо Рая Назарян. Тя обеща да го предложи и на останалите парламентарни групи, но тактично обясни, че не е съгласна. По време на 25-минутната открита част на срещата с ПП-ДБ обаче тя не постави въпроса.