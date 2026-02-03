Съдът потвърди уволнението на бившия шеф на митницата в Пловдив Мирослав Беляшки

Опитал се да освободи задържан тир с цигари на "Капитан Андреево", без да уведоми ръководството

Пътували към Свиленград с превишена скорост и включена сигнализация, а не било спешно

Пловдивският административен съд отхвърли жалбата на бившият шеф на митницата Мирослав Беляшки срещу заповедта за уволнението му. На 17 април м. г. той направи опит да освободи задържан тир с цигари на ГКПП "Капитан Андреево", като по собствените му думи бил помолен за съдействие от турското консулство под тепетата. На 30 април 2025-а Беляшки беше задържан и обвинен в превишаване на правомощията си. Прекара в ареста 80 дни, а в края на юни беше уволнен.

Той оспори освобождаването си от поста, но съдът намира, че дисциплинарни нарушения безспорно са налице. Беляшки е заминал за митническия пункт на "Капитан Андреево", който не е към пловдивската, а към бургаската структура на агенцията, без да уведоми ръководството. Служителите, които пътували с него, не били командировани, както е редно. А по пътя към Свиленград се движели с превишена скорост и включена звукова и светлинна сигнализация, без това да се налага от някаква спешност.

Така заповедта е потвърдена. "Следва да проверим какво е мнението на ВАС по отношение начина на водене на дисциплинарно производство в българската държавна администрация, както и да оцени качеството на работа на първоинстанционния съд" - с тези думи Мирослав Беляшки обясни за "24 часа", че ще обжалва.