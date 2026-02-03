50-годишен мъж предаде при проверка в Добрич 14 топчета канабис

50-годишен мъж от Добрич, известен на МВР, предава при проверка 14 топчета със съдържание суха зелена тревна маса, реагираща при тест на канабис, с тегло 7.76 грама , съобщават от Областната дирекция на МВР. В събота и неделя са извършени масови проверки за дрога в Добрич, добавят от полицията.

При една от тях в автомобил един от пътниците /на 28 год./ предава суха тревна маса с тегло 0.75 грама, реагираща при полеви тест на канабис. Пак в Добрич при проверка на 41-годишен мъж от града, известен на МВР, той предава суха тревна маса, реагираща на канабис, с тегло 0,98 грама .Лицата са задържани за 24 часа. Образувани са бързи полицейски производства.

27-годишна жена от града, водач на лек автомобил „Тойота Айго", предава полиетиленов плик със съдържание зелено-кафява тревна маса, която при извършен тест реагира на канабис, с тегло 1.34 грама . Извършена е проверка на лицето за употреба на наркотични вещества, като уредът отчита наличие на употреба на амфетамин и метаамфетамин . Образувани са бързи полицейски производства.

При проверка на автомобил в Добрич пътникът – 40-годишен мъж от село Божурово, известен на МВР, предава 4 полиетиленови плика със съдържание зелено-кафява тревна маса, реагираща при полеви тест на канабис с тегло 1.49 грама. Задържан е за 24 часа, образувано е досъдебно производство.