Полиция започна проверка на хижите в Рила

Екипи на полицията започнаха днес проверка на всички хижи в Рила, разбра наш репортер. Това става след трагедията вчера в бившата хижа "Петрохан", където бяха открити трима убити мъже.

Там, където хижите са достъпни за автомобили, полицаите са пристигнали без да искат съдействие. За високопланинските обаче, където има много сняг и е труднопроходимо, полицаите са искали помощ от наемателите или служителите на парковете, за да ги откарат с моторни шейни до хижите. Служителите на реда проверяват кои са наемателите, хижарите и какви туристи има в момента. "Това е рутинна проверка и в нея няма нищо лошо. Приветствам тази работа на полицията, и за нас ще е полезно. При нас хижите са отдадени под наем на стабилни фирми, които от години се занимават с такава дейност, хижарите са опитни хора, знаем кои са, няма нищо притеснително", каза председателят на Туристическо дружество "Рилски турист" в Самоков адвокат Екатерина Вададжийска.