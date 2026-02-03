Разследват педофилска мрежа и секта, свързани с тримата мъртви мъже край Петрохан

Педофилска мрежа, свързана с тримата мъртви мъже, открити в хижа край Петрохан, разследва МВР. Полицията се е натъкнала на множество данни за такива действия. Освен това има информации и за сектантски практики.

Един от тримата убити е участвал в организация за обучение на деца, която е организирала лагери. Проверява се дали по време на тях не са извършвани педофилски действия. Първоначалните данни сочат към това. Тримата са свързани и с източноазиатски практики, дори сектантство.

Още обаче не е ясно дали става дума за самоубийства, двойно убийство и самоубийство или тройно убийство. За целта трябва да се изследват посоката на изстрелите, калибъра на оръжието, както и да се вземат натривки от ръцете на мъжете. Те ще покажат дали по тях има следи от барут.

Тримата мъже са с чисти досиета. Те имат законни оръжия. Сред тях попадат пистолети и дори пушки. В хижата са открити множество оръжия. Проверява се дали всички са законни. Мъжете са т. нар. планински рейнджъри. Те не са на държавна служба, а са част от неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии". Договор за сътрудничество с нея са имали от Министерството на околната среда и водите. Той е подписан от Борислав Сандов, тогава екоминистър, на 8 февруари 2022 година. Самата организация е създадена 25 дни по-рано.

Самата организация се хвали, че е сътрудничела и на ОД на МВР. От пресцентъра на вътрешното ведомство казаха, че между тях и "Национална агенция за контрол на защитените територии" няма договор и не работят заедно.