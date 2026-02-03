Сърбин открадна 2740 лв. от бус в Пазарджик

Криминалисти от РУ-Пазарджик установиха и задържаха автор на кражба от автомобил. Той се оказа сръбски гражданин.

В края на ноември в полицейското управление на областния град се получил сигнал от 30-годишен мъж от гр. Първомай. Той се оплакал, че докато зарежда хипермаркет от служебния микробус „Пежо" била извършена кражба. Ловък апаш отмъкнал чанта с лични документи и сумата от 2740 лева. След близо двумесечно разследване служители от сектор „Криминална полиция" при РУ-Пазарджик установили самоличността на апаша.

Оказало се, че това е 45-годишен сръбски гражданин, законно пребиваващ на територията на страната ни. Работата по случая продължава, образувана е преписка, която ще бъде докладвана на Районната прокуратура в областния град.