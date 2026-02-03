Местният парламент в Русе одобри 4 проекта за подобряване на инфраструктурата и образователната среда

Общинският съвет на Русе прие на днешното си 30-то извънредно заседание четири предложения, свързани с инфраструктурни проекти и подобряване на образователната среда, съобщават от пресцентъра на общината.

Общинските съветници одобриха община Русе да кандидатства за финансиране по програма „Красива България 2026 г." за основен ремонт и мерки за енергийна ефективност в Детска ясла №12 в ж.к. „Здравец Изток". Проектът предвижда подмяна на цялата дограма на сградата, построена през 1974 г., в която се отглеждат 100 деца на възраст от 1 до 3 години. Финансовата рамка на проектното предложение е с обща стойност 294 000 евро, като общината ще осигури 51% собствен принос.

Местният парламент даде съгласие за осигуряване на 144 842 евро за цялостна подмяна на електрическата инсталация в ДГ „Слънце" по проект, финансиран от Плана за възстановяване и устойчивост. Подмяната е задължително условие за безопасна експлоатация и въвеждане на обекта, като средствата ще бъдат осигурени от общинския бюджет.

Съветниците приеха още да се осигури допълнително финансиране от община Русе до 242 420 евро за изграждането на Международния младежки център на ул. „Александровска" №29. Допълнителните средства са необходими поради непредвидени разходи, възникнали при реконструкцията на сградата - паметник на културата.

Общинският съвет гласува и „за" придобиване възмездно право на собственост от страна на община Русе на изградения буферен паркинг за тежкотоварни автомобили на бул. „България" от „Тир паркинг Русе" ООД. Съоръжението включва паркинг за над 600 товарни и 80 леки автомобила, четири сгради и съпътстваща инфраструктура. Предложената цена е 10 милиона евро, като средствата се очаква да бъдат осигурени от държавния бюджет.