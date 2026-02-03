ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Книга проследява вкусовете на папите през историят...

Друга болница поема детските операции след затварянето на отделението в "Св. Анна" във Варна

Надежда Алексиева

[email protected]

1260

УМБАЛ „Св. Марина" ще поеме детските операции след затварянето на хирургичното отделение в "Св. Анна" във Варна, съобщават от РЗИ в морския град.

Отделение „Детска хирургия" ще затвори врати на 31 март, след като работещите там лекари подадоха колективна оставка.

РЗИ Варна е уведомила центъра за спешна медицинска помощ и всички лечебни заведения за съдействие и пренасочване на нуждаещите се пациенти.

Към момента УМБАЛ „Св. Марина" разполага със специалисти и има капацитета да поеме спешни и планови детски операции, което е потвърдено на проведените разговори с ръководството на лечебното заведение. Болницата разполага с разнопрофилни детски отделения, където да се предостави пълно комплексно обслужване на малките пациенти.
Призоваваме гражданите да запазят спокойствие и доверие в лекарите специалисти, съобщават от РЗИ.

