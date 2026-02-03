Назначават ДНК експертиза, след пожара в къща в тетевенското село Черни Вит

Ще бъде назначена ДНК експертиза на кости, открити при пожар в къща в тетевенското село Черни Вит, съобщиха от Окръжна прокуратура – Ловеч.

Пожарът е от 28 януари, когато двайсетина минути преди 12:00 ч. в пожарната служба в Тетевен е получен сигналът за горящия имот, намиращ се в отдалечен и труднодостъпен район в балканското село, без достъп до шосе, съобщиха БТА.

По информация на полицията къщата е обитавана от жена на 94 години и 78-годишен мъж. По данни на роднини двамата са били в къщата по време на произшествието. От ДНК експертизата на намерените кости следва да стане известно дали мъжът и жената са загинали при пожара.