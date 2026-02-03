ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Книга проследява вкусовете на папите през историят...

Ефективна, вместо условна присъда, получи на втора инстанция прокурорския син по делото за закани към приятелката му

Васил Михайлов Кадър: Ютуб

Ефективна присъда, вместо наложената му на първа инстанция условна, получи прокурорският син Васил Михайлов по делото за закани към бившата му приятелка. Решението е на Софийския градски съд. Така втората инстанция решава, че Михайлов трябва да лежи година и осем месеца в затвора. Той обаче е в неизвестност от юни миналата година и се издирва.

Михайлов бе обвинен за 4 закани. Първо на 28 октомври 2022 г. Михайлов казал на момичето  „Щe тe yбия! ", a cлeд тoвa зaпoчнaл дa я удря в лицето. През декември същата година и на 1 юни 2023 г. пък Михайлов се свързал с момичето по телефона. Пак се заканил да я убие. На 21 юли я срещнал в Перник. Тогава ce зaĸaнил c yбийcтвo c жecт нa pъĸaтa, ĸoйтo нaпoдoбявaл cтpeлбa c пиcтoлeт, нacoчeн ĸъм нeя. Съдът обаче го призна за виновен само за първата.

Срещу Михайлов има и дело за няколко побоя. Неговият баща Бисер Михайлов е прокурор в Окръжна прокуратура-Перник. Дори бе зам. шеф там, но след ареста на сина си напусна ръководния пост и остана редови обвинител.

